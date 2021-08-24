Вакцинация работает: привитые, заразившись Covid-19, значительно реже попадают в больницы

За два месяца — июнь и июль — только один вакцинированный человек умер от Covid-19. В больницы за два месяца с диагнозом Covid-19 попали всего 11 вакцинированных жителей.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) на заседании правительства представил статистику инфицирования, госпитализации и смертности от Covid-19 вакцинированных жителей.

В июне заболели 4142 непривитых жителя и 88 — привитых. Доля вакцинированных жителей среди заболевших составила 2,1%. Были госпитализированы 1005 невакцинированных и 7 вакцинированных жителей. Доля госпитализаций привитых жителей — 0,7% от общего числа пациентов, лечившихся от коронавируса в больницах в июне. В июне был зафиксирован только один летальный случай среди вакцинированных жителей, всего в первый месяц лета скончались 117 человек с диагнозом Covid-19.

Заражаемость вирусом среди вакцинированных в июне была в 8,6 раз ниже, чем среди тех, кто не сделал прививку. Соответственно, число госпитализаций было меньше в 25,4 раза, число летальных исходов — в 20,6 раз.

В июле всего инфицировались Covid-19 1 293 жителя, не прошедших курс вакцинации, и 141 привитый житель (9,8% от общего числа заболевших). В июле привитые болели в 3,6 раз реже тех, кто не привился.

314 июльских госпитализаций пришлись на жителей, не прошедших вакцинацию, 4 — на привитых (1,3% от общего числа госпитализаций). В июле 25 человек скончались с диагнозом Covid-19, среди них — ни одного пациента, прошедшего курс вакцинации.

В июле заболеваемость среди вакцинированных была в 3,6 раз меньше, чем среди тех, кто не делал прививки, число госпитализаций — ниже в 31,1 раз.