Вакцинация ускоряется, "невертолетное" пособие и третья волна коронавируса. Главное о Covid-19 на 22 февраля

Вакцинация против Covid-19 набирает темп, хотя по признанию главы Бюро вакцинации, в этом процессе все еще много беспорядка. Школьники младших классов в "безопасных" районах вернулись за парты. Правительство решает вопрос о выплате пособий. Литовские специалисты предупреждают о третьей волне коронавирса. Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 22 февраля.

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Цифры. За минувшие сутки в Латвии выявлено 274 новых случая Covid-19, четыре пациента скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Один из них входил в возрастную группу 55-60 лет, двое — в группу 60-70 лет, еще один — в группу 75-80 лет. В воскресенье сделано 3334 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составляет 8,2%.

В Эстонии в воскресенье проанализировали 5781 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 829 тестов (14,3%), скончались пять человек. В Литве за минувшие сутки подтверждено 263 новых случая Covid-19, проверены 4920 образцов. Еще 6 человек скончались. За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 242,9 случая. Департамент статистики Литвы предупреждает, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.

Темп вакцинации в Латвии стал увеличиваться. На прошлой неделе в Латвии прививки от Covid-19 получали в среднем 1170 человек в день. В воскресенье за день было использовано 736 доз вакцины. Количество вакцинированных в субботу может увеличиться еще больше, потому что не все врачи сразу вводят данные в систему электронного здравоохранения.

Между тем глава Бюро вакцинации Эва Юхневича извинилась за беспорядок с очередями на вакцинацию. По ее словам, вопреки обещанию, на прошлой неделе первыми вакцину получили пожилые люди, подавшие заявку напрямую крупным больницам, а не через портал manavakcina.lv или по номеру 8989.

Минблаг поможет и детям, и пенсионерам, но всем ли? Министр благосостоянии Рамона Петравича заявила, что решается вопрос, какую часть населения можно еще поддержать. Это будут различные группы пенсионеров и получателей пособий. Одноразовую помощь могут получить люди, которые получают пенсию по возрасту и инвалидности, по утери кормильца, а также те, кто получает госпособие социального страхования. Размер пособия может составить 200 евро.

Младшие классы в безопасных краях вернулись за школьные парты. С 22 февраля возобновлено очное обучение в младших классах в "эпидемиологически безопасных" краях. За парты вернулись учащиеся 1-4-х классов в 22 самоуправлениях, которые считаются эпидемиологически более безопасными в соответствии с установленными критериями.

Латвия не может позволить себе смягчить ограничения. С таким заявлением выступил главный инфекционист Минздрава Уга Думпис. Он пояснил, что это невозможно сделать с учетом нескольких факторов, в том числе все еще относительно высокого уровня заболеваемости Covid-19 на европейском фоне. Также на это влияет отсутствие улучшения эпидемиологической ситуации, малое количество доступных вакцин, распространение нового штамма вируса и ослабленная система здравоохранения.

Павлютс призывает министров экономики и финансов незамедлительно помочь косметологам. Глава МЭ встретился с президентом Ассоциации специалистов индустрии красоты Сабине Улберте, и та откровенно признала, что работа косметологов лицом к лицу с клиентом в условиях пандемии Covid-19 опасна. "Она не хочет работать, но у нее нет средств к существованию", — сказал Павлютс.

Фильтры Facebook начали блокировать сообщения о пользе вакцинации. Введенный перед выборами президента США запрет на политическую рекламу ударил по платным постам, повышающим осведомленность о Covid-19. Речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. Алгоритмы соцсети удаляли сообщения о механизмах действия вакцины, расположении прививочных пунктов. Рекламодатели могут оспорить блокировку своих сообщений, однако этот процесс слишком обременительным и практически бессмысленным в условиях быстрой смены новой информации о коронавирусе.