Вакцинация всех желающих должна начаться 3 мая

Вакцинация от Covid-19 всех членов общества без деления на приоритетные группы начнётся 3 мая, решило правительство.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сначала заявил на заседании, что всеобщую вакцинацию планируется начать не позднее 10 мая, однако после дискуссии правительство решило начать её 3 мая.
До этого планируется открыть вакцинацию еще двух приоритетных групп — критически важных работников публичного сектора и экспортных предприятий, а также тех, кто в своей работе постоянно сталкивается с большим количеством людей — курьеров, работников торговли и т. п. Это произойдет предположительно 30 апреля.
Ранее сообщалось, что во вторник, 27 апреля, начата вакцинация заключенных и бездомных.