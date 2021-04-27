Вакцинация всех желающих должна начаться 3 мая

Вакцинация от Covid-19 всех членов общества без деления на приоритетные группы начнётся 3 мая, решило правительство.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сначала заявил на заседании, что всеобщую вакцинацию планируется начать не позднее 10 мая, однако после дискуссии правительство решило начать её 3 мая.

До этого планируется открыть вакцинацию еще двух приоритетных групп — критически важных работников публичного сектора и экспортных предприятий, а также тех, кто в своей работе постоянно сталкивается с большим количеством людей — курьеров, работников торговли и т. п. Это произойдет предположительно 30 апреля.

Ранее сообщалось, что во вторник, 27 апреля, начата вакцинация заключенных и бездомных.