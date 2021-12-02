Вакцинацию детей от Covid-19 будут проводить семейные врачи и медучреждения

Вакцинацию детей в возрасте от пяти до 11 лет от Covid - 19 главным образом будут проводить семейные врачи и медучреждения, в четверг на Латвийском радио заявила глава бюро вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, начата активная подготовка, чтобы получить предусмотренные для детей дозы вакцин и процесс вакцинации можно было начать незамедлительно. Вакцины Pfizer/BioNTech планируется получить во второй половине декабря.

"На данный момент идет подготовка - дополняется вакцинационное руководство, которое является основным документом медиков для проведения вакцинации, происходит информирование медиков и врачей", - отметила Юхневича.

Как сообщалось, Государственный совет по иммунизации поддержал вакцинацию от ковида детей в возрасте от 5 до 11 лет, но особенно рекомендует ее детям из группы риска с высокой вероятностью протекания болезни в тяжелой форме. К ним относятся дети с онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов. Дети с этими и другими нарушениями здоровья, как и взрослые, подвергаются повышенному риску, и вакцина, зарегистрированная для этой возрастной группы, может помочь предотвратить заражение и облегчить потенциально тяжелый ход заболевания Covid-19.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это было сделано на основании оценки данных исследования, которые показали, что преимущества вакцинации против Covid-19 для этой группы населения перевешивают риски. В исследовании приняли участие 3082 ребенка.