Вакцинацию детей от Covid-19 будут проводить семейные врачи и медучреждения

Вакцинацию детей в возрасте от пяти до 11 лет от Covid - 19 главным образом будут проводить семейные врачи и медучреждения, в четверг на Латвийском радио заявила глава бюро вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.
По ее словам, начата активная подготовка, чтобы получить предусмотренные для детей дозы вакцин и процесс вакцинации можно было начать незамедлительно. Вакцины Pfizer/BioNTech планируется получить во второй половине декабря.
"На данный момент идет подготовка - дополняется вакцинационное руководство, которое является основным документом медиков для проведения вакцинации, происходит информирование медиков и врачей", - отметила Юхневича.
Как сообщалось, Государственный совет по иммунизации поддержал вакцинацию от ковида детей в возрасте от 5 до 11 лет, но особенно рекомендует ее детям из группы риска с высокой вероятностью протекания болезни в тяжелой форме. К ним относятся дети с онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов. Дети с этими и другими нарушениями здоровья, как и взрослые, подвергаются повышенному риску, и вакцина, зарегистрированная для этой возрастной группы, может помочь предотвратить заражение и облегчить потенциально тяжелый ход заболевания Covid-19.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это было сделано на основании оценки данных исследования, которые показали, что преимущества вакцинации против Covid-19 для этой группы населения перевешивают риски. В исследовании приняли участие 3082 ребенка.