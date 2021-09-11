Вакцинацию гражданским долгом считает лишь четверть латвийцев

С тем, что вакцинация от Covid-19 является гражданским долгом каждого человека, согласны лишь 25% латвийцев. В то время как в целом в Европейском Союзе (ЕС) такого мнения придерживаются 40% населения, свидетельствуют данные опроса "Евробарометр".

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В этот раз основной акцент был сделан на нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Европе. Так, например, четверть опрошенных латвийцев (25%) полностью согласны с тем, что вакцинация от Covid-19 — это гражданский долг каждого. В ЕС же в целом так считают 40% населения.

Наибольшее количество согласных с этим утверждением проживают в Швеции — там вакцинацию считают гражданским долгом 56% населения. Самые низкие показатели в Болгарии — всего 13%.

Тем временем, в соседних Литве и Эстонии больше человек, которые причисляют вакцинацию к гражданской обязанности, чем в Латвии. Такой позиции придерживаются 31% эстонцев и 37% литовцев.

Также "Евробарометр" выяснил, сколько людей согласны с тем, что преимущества вакцины перевешивают возможные риски: в целом с этим утверждением полностью согласны 38% европейцев и скорее согласны — 34%.

В Латвии такого мнения придерживаются всего лишь 29% респондентов. В Литве и Эстонии с данным утверждением согласны 36% и 35% жителей. Больше всего вакцинацию поддерживают в Швеции (58%), а аутсайдером снова стала Болгария, где рисков от вакцины не боятся всего 20% жителей.