Вакцинацию от Covid-19 начали 75% совершеннолетних жителей Латвии

По расчетам агентства LЕТА, проведенным на основании данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ) и данных Центрального статистического управления о населении Латвии, по крайней мере одну прививку от Covid-19 получили 75% населения Латвии старше 18 лет.

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Согласно этим данным, до 11 ноября первую прививку от Covid-19 или однократную вакцину Johnson&Johnson получили 73,69% населения старше 12 лет и 75,39% населения старше 18 лет. 65,84% населения старше 12 лет и 67,63% населения старше 18 лет прошли полный курс вакцинации.

Первую вакцину или Johnson&Johnson получили 64,62% всего населения Латвии, а курс вакцинации прошли 57,82%.

Показатели вакцинации остаются высокими уже месяц, значительно превышая показатели летом и в начале осени. Количество вакцинированных каждую неделю составляет не менее 80 000 человек, поэтому общий охват вакцинацией растет относительно быстрее.

Вчера прививки от Covid-19 получили 11 626 человек. Примерно каждый четвертый получил первую дозу вакцины, 1214 человек получили вакцину Johnson&Johnson, а еще 1704 человека — бустерную дозу.