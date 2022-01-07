Вакцинацию от Covid-19 уже прошли или начали 70% населения

К настоящему времени процесс вакцинации от Covid-19 прошли или начали, получив по крайней мере одну прививку, 70% населения Латвии, свидетельствуют расчеты агентства LЕТА на основе данных Национальной службы здравоохранения.

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В отличие от октября и ноября прошлого года, когда после введения требования о наличии сертификата о вакцинации в ряде отраслей народного хозяйства вакцинация активизировалась, в настоящее время темпы первичной вакцинации замедлились, особенно в предпраздничный и праздничный период в декабре. В период с 20 до 26 декабря первую прививку получили всего чуть более 4600 человек, а в последнюю неделю декабря — 3883. На этой неделе за четыре рабочих дня первую дозу вакцины получили по крайней мере 3273 человека.

В целом за последние недели темпы первичной вакцинации более чем в десять раз ниже, чем в пиковый период в середине октября.

Курс вакцинации, получив обе прививки от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson (J&J), завершили 1,268 млн жителей, а в целом прошли или начали курс вакцинации 1,318 млн жителей.

Согласно данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в начале июля 2021 года составляла 1 882 200 человек, таким образом, в целом по крайней мере одну дозу вакцины или вакцину J&J от Covid-19 получили 70,04% населения, а завершили процесс вакцинации 67,38% населения, в том числе 22,96% получили бустерную вакцину, свидетельствуют расчеты агентства LЕТА.

Охват бустерной вакцинацией населения составляет 15,46% — дополнительную дозу вакцины получили 291 184 человека.

После очень низких темпов вакцинации на праздники в первые рабочие дни нового года активность вакцинации немного возросла — в четверг было привито около 10 000 человек, в том числе более 8100 человек получили бустерные вакцины.