Вакцинацию от Covid-19 в Латвии в среду завершили 179 человек

В среду, 17 февраля, первую дозу вакцины от Covid-19 получили 1234 человека, вторую - 179, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 24 285 человек, в том числе 16 603 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, а 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода. Со среды также проводится вакцинация людей старше 70 лет в практиках семейных врачей.