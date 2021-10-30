Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили более миллиона жителей

Более миллиона жителей Латвии уже завершили процесс вакцинации от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья. Более 200 тысяч жителей — это примерно 12% населения страны — сделали выбор в пользу вакцины Johnson&Johnson.

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Первую дозу вакцины получили 924 тысячи жителей или 49,1% от всего населения страны. Из них уже второй укол сделан 781 000 жителям — они полностью завершили вакцинацию. Это данные по тем, кто прививался теми вакцинами, которые требуют двух инъекций.

Еще 223 тысячи жителей привились вакциной Johnson&Johnson. В этом случае требуется только одна доза — и жители, сделавшие выбор в пользу такой прививки, тоже завершили процесс вакцинации.

Таким образом привиты уже 1,004 млн или 53,4% жителей страны. Если посчитать всех, кто получил как минимум первую инъекцию в случае, когда требуются две дозы, а также тех, кто привился Johnson&Johnson, то получается еще более оптимистичная цифра — 1,15 млн человек. По данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают более 1,89 млн. человек.

11 000 человек — это 0,6% населения страны — уже получили третью бустерную дозу вакцины. Напомним, что такая доза доступна людям с ослабленным иммунитетом, пожилым жителям и медработникам, работающим в тесном контакте с "ковидными" пациентами.

После решения Кабинета министров об обязательных прививках для представителей ряда профессий темпы вакцинации продолжают оставаться высокими, отмечает Национальная служба здоровья.

В пятницу дозу вакцины получили 11 564 человека: из них первую из необходимых двух инъекций — 5 053 жителя, а еще 2 506 жителей привились Johnson&Johnson. Государственный совет по иммунизации рекомендует после прививки Johnson&Johnson сделать вторую инъекцию Pfizer или Moderna.

Всего в рабочие дни на уходящей недели ежедневно прививались в среднем 12 300 человек. Этот показатель отстает от рекордов весны, когда массовая вакцинация только стартовала, но все же в три раза выше, чем летом.