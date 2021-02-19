Вакцинацию от Covid-19 вчера завершили 53 человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 960 человек, вторую — 53, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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С начала вакцинации в конце декабря вакцину получил 25 471 человек, в том числе 16 656 вакцинацию полностью завершили.

Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода, а со среды проводится вакцинация людей старше 70 лет в практиках семейных врачей.

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LETA

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LETA

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