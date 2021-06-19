Вакцинацию от Covid-19 завершил каждый четвертый житель Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вакцинацию от Covid-19 завершили 25,18% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 13 589 человек, в том числе первую дозу — 2719, вторую — 9262, а 1608 человек привились вакциной Johnson & Johnson (J&J), которая вводится один раз.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 в целом получили 580 129 человек, завершили процесс вакцинации 475 287 человек.

Согласно данным Центрального статистического управления, в начале апреля 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 30,73% населения, завершили процесс вакцинации 25,18%.


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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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