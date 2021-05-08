Вакцинацию от Covid-19 завершили 4% латвийцев
Foto: F64

Вакцинацию от коронавируса завершили 4% латвийцев, или 75 560 человек, сообщает LETA.

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Первую дозу к вечеру 7 мая получили 302 472 человека, то есть 15,97% жителей Латвии, а завершили вакцинацию 75 560 человек. Завершившими вакцинацию считаются получившие обе дозы двухкомпонентных вакцин либо одну дозу вакцины Johnson & Johnson.

На 1 января по приблизительным подсчетам в Латвии было 1,894 миллиона жителей.

В пятницу привились 13 607 человек: 7478 получили первую дозу, 6032 вторую, 97 — Johnson & Johnson. Это примерно столько же, сколько в среду, но на 4000 меньше, чем в четверг, когда было привито рекордное количество человек — 17 603.

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