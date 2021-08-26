Вакцинацию от Covid-19 завершили 47% совершеннолетних жителей Латвии
Foto: F64

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили 47% взрослого населения старше 18 лет.

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На сегодняшний день около 731 000 человек, или около 44,2% населения старше 12 лет, получили первую дозу вакцины от Covid-19. Из них около 636 000 человек получили вторую дозу, а примерно 112 000 получили однократную вакцину Johnson&Johnson, в результате общее число вакцинированных достигло 748 000, или 45,2% населения старше 12 лет.

Вчера прививки от Covid-19 получили 5456 человек, в том числе 2736 человек получили первую дозу, а 2720 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 235 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson.

В среднем за первые три рабочих дня на этой неделе вакцинировались по 5300 человек в день, что примерно соответствует средней активности вакцинации в июле и августе, но намного ниже показателей весной и в начале лета.

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