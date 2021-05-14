Вакцинацию от Covid-19 завершили более 100 000 человек
Foto: Pixabay

Процесс вакцинации от Covid-19 завершили 101 358 человек, что составляет 5,37% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В минувшие сутки сохранялся высокий темп вакцинации — было привито 13 022 человека. Первую дозу вакцины получили 8126 человек, вторую — 4580, вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, были привиты 316 человек.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 359 084 человека, завершили процесс вакцинации 101 358 человек, в том числе 1927 были привиты вакциной Johnson & Johnson.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 19,01% населения, завершили вакцинацию — 5,37%.

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LETA

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LETA

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