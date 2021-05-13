Вакцинацию от Covid-19 завершили более 95 000 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Процесс вакцинации от Covid-19 завершили 95 183 человека, что составляет 5,04% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В минувшие сутки сохранялся высокий темп вакцинации. Второй день подряд количество привитых превышает 15 тыс. человек — во вторник было привито 15 007 человек, в среду — 15 378.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 347 482 человека, завершили процесс вакцинации 95 183 человека, в том числе 1592 были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 18,4% населения, завершили вакцинацию — 5,04%.


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