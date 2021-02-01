Вакцинацию от Covid-19 завершили еще 322 человека

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили четыре человека, вторую — 332, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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С начала вакцинации в конце декабря первую дозу вакцины от "Covid-19" получили 17 095 человек, обе — 6644 человека.

Как сообщалось, 18 января начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, привитые первой дозой в конце прошлого года.

Латвия на данный момент получила около 34 000 доз вакцин, в том числе последняя партия поступила в воскресенье — 2400 вакцин "Moderna". После 7 февраля планируется поставка еще 4800 вакцин "Moderna", а еще 15 600 вакцин поступит в конце месяца.