Вакцинацию следующих приоритетных групп начнут по достижении определенного показателя в предыдущей
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Последовательная вакцинация следующей приоритетной группы начнется после того, как охват вакцинации в предыдущей группе достигнет определенного процента, сказала глава Бюро вакцинации Эва Юхневича в эфире TV3.

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По словам Юхневичи, сейчас эксперты работают над подробным планированием групп. Бюро будет действовать согласно их рекомендациям.

“Эти группы не будут закрытыми. Это значит, что по достижении какого-то процента начнут прививать следующую группу. Механика, по сути, такая, что вакцинация будет проходить попеременно”, - объяснила Юхневича.

Одна из важнейших ролей в процессе будет у семейных врачей. Бюро планирует встретиться с этой группой врачей, чтобы убедиться, что им хватит мощности и будет доступна разного рода поддержка.

На данный момент Бюро вакцинации не планирует разрешить жителям выбирать вакцину самим. Зато жители смогут выбрать время вакцинации и место.

Как уже сообщалось, Латвия до сих пор получила 33 825 доз вакцины от Covid-19. Большую часть составляют вакцины производства BioNTech/Pfizer. Производитель Moderna поставил пока только 3600 доз вакцины. Сейчас в ЕС разрешено использовать три вида вакцин, Латвия ждет поставки препарата производства AstraZeneca.

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