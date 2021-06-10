Вакцинацию завершили 20,44% латвийцев

Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили 385 887 человек, или 20,44% населения Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцину в целом получили 516 520 человек, а процесс вакцинации завершили 385 887 человек, в том числе 29 196 человек были привиты вакциной Johnsons&Johnson, для которой требуется только одна доза.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало апреля 2021 года население Латвии составляло 1 887 600 человек, то есть первую дозу от Covid-19 получило 27,36% жителей страны, а обе дозы — 20,44%.

В общей сложности до понедельника в стране было использовано 902 407 доз вакцин от Covid-19.

За прошедшие сутки показатель вакцинации оставался относительно высоким — привито 15679 человек, но это намного меньше, чем на прошлой неделе, когда были установлены однодневные рекорды вакцинации, а именно: 2 июня было привито 21 789 человек, 3 июня — 21 508 человек, а 4 июня — 19 261 человек.

Первую дозу вакцины вчера получили 4298 человек, вторую — 10 363 человека, а 1018 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson.

В понедельник жители Латвии в основном прививались вакциной Pfizer/BionTech. Первой дозой Pfizer/BionTech были привиты 3908 человек, 385 человек были привиты первой дозой Moderna, а пять человек получили первую дозу AstraZeneca. Вакцина Pfizer/BionTech для второй дозы была использована 5613 раз, вакцина AstraZeneca — 3107 раз, вакцина Moderna — 1643 раза, а вакцина Johnson&Johnson, для которой требуется только одна доза, была использована 1018 раз.

Вакцинацию провели 424 поставщика услуг, большинство людей были привиты в Veselības centru apvienība — 2876 человек, в Veselības centrs 4 — 975 человек, в Dzelzceļa veselības centrs — 695 человек, в Университетской клинической больнице им. Страдиня — 430 человек, в Vizuālā diagnostika — 389 человек, в Екабпилсской районной больнице — 388 человек, в Рижской Восточной клинической университетской больнице — 355 человек, в Видземской больнице — 305 человек и в Резекненской больнице — 303 человека.