"Рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) для путешественников неизменны с весны прошлого года — тщательно оценить риски. ЦПКЗ не рекомендует отправляться в малозначительные поездки", — говорит представитель ЦПКЗ Илзе Арая.

Тем не менее, если житель Латвии все же решил отправиться в поездку, то ЦПКЗ советует внимательно изучить эпидемиологическую ситуацию и ограничения в пункте назначения, а также ознакомится с правилами безопасности, которые надо соблюдать по пути. 

В начале года появилась информация о том, что вакцина производства AstraZeneca предоставляет меньшую защиту от южноафриканского штамма коронавируса. Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска в разговоре с Delfi указала, что это были очень ранние выводы и сейчас однозначно утверждать, что эта вакцина дает более слабую защиту нельзя. "То, что надо понимать и медикам, и обществу — все зарегистрированные вакцины точно предотвращают смерть и тяжелый ход болезни при всех трех штаммах вируса", — говорит Завадска. По ее мнению, сейчас именно это самое главное.

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