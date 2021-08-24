Вакцинированные должны соблюдать изоляцию при Covid-19; действие сертификата на время приостанавливается
Foto: DELFI

Действие сертификата вакцинированного жителя, который все же заболел Covid-19, будет приостанавливаться на 11 дней с момента инфицирования. Такое решение приняло правительство.

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Министерство здравоохранения подчеркивает, что вакцинированные жители болеют Covid-19 легко, гораздо более короткий срок являются источниками инфекции, выделяют меньше вируса, чем непривитые люди. Но все же и привитым жителям, если они подхватили вирус, следует соблюдать самоизоляцию.

Сейчас обладатель сертификата Covid-19 может без ограничений посещать общественные места, пользоваться услугами. В законодательстве до сих пор не была предусмотрена процедура приостановки на время действия сертификата, если вакцинированный человек заразился вирусом.

Теперь внесены изменения: действие сертификата будет приостанавливаться на обязательный срок изоляции — 11 дней с момента подтверждения инфицирования.

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