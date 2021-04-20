Вакцинированным могут позволить собираться в большем количестве и получать большее количество услуг

После введения "зеленого сертификата" вакцинированным может быть доступен более широкий спектр услуг и возможность собираться в большем количестве. Такое предложение содержалось в презентации, представленной Минздравом на заседании правительства во вторник.

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Вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы прививки (если она состоит из двух доз) либо, если он вакцинировался AstraZeneca — таже с 21 по 90 день после получения первой дозы. Чтобы человек считался вакцинированным, он должен получить вакцину, признанную Европейским агентством лекарств, ВОЗ или организацией, с которой у ЕС или у Латвии есть договор о признании проверки производителей.

Привилегии для вакцинированных начнут действовать только тогда, когда в стране будет достаточное количество вакцин для всех. Их могут вводить в два этапа. В ближайшее время могут начать действовать исключения, связанные со специфическими случаями. Например, вакцинированных не будут регулярно проверять на коронавирус, если такие проверки регулярно проводятся в их рабочих коллективах (кроме случаев вспышек на производстве). К привитым клиентам центра социального ухода будут пускать посетителей, а сами они смогут выходить за пределы учреждений. При контакте вакцинированных клиентов и вакцинированных работников можно будет не использовать маски, а в те центры социального ухода, где большой процент привитых (более 70%), смогут приехать выступать привитые артисты.

Вакцинированные смогут не соблюдать домашний карантин после контакта с заболевшими, если сделают тест и получат негативный результат.

Более широкие привилегии вакцинированные получат тогда, когда вакцин будет хватать на все население.

В этой ситуации вакцинированные люди смогут массово собираться на открытом воздухе, например, на спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях. Также они смогут находиться в помещениях с другими привитыми, в том числе на культурных и развлекательных мероприятиях, им могут предоставляться услуги общественного питания. Этим людям могут быть предоставлены другие услуги в помещениях, но организаторы мероприятий и поставщики услуг также должны быть привиты от Covid-19.

Также вакцинированные лица смогут не отправляться в самоизоляцию по прибытии в Латвию из стран с высокой заболеваемостью Covid-19, если тест окажется отрицательным. Самоизоляция может оставаться в силе при въезде из страны, где распространены штаммы нового коронавируса, которые высоко заразны или устойчивы к вакцинам.

Вакцинированные поставщики услуг также смогут не использовать средства индивидуальной защиты при предоставлении персонализированных услуг в замкнутом пространстве. Это исключение не распространяется на медицинские учреждения. Также можно будет не использовать средства индивидуальной защиты в рабочих коллективах с вакцинированными работниками, если работники не контактируют с клиентами.