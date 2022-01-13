Вакцинированным вновь будут платить пособие по болезни с первого дня

Сегодня, 13 января, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "О страховании материнства и болезни", которые предусматривают временное возобновление выплаты пособия по болезни из государственного бюджета с первого дня болезни лицам, имеющим действующий сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

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Такой порядок планируется до окончания объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации — 28 февраля. Это коснется и тех, кто получил заключение о необходимости отложить вакцинацию.

В Министерстве благосостояния сообщили, что пособие по болезни будет выплачиваться из государственного бюджета с первого дня нетрудоспособности, если человеку выдан больничный B в связи с болезнью Covid-19 или нахождением на домашнем карантине.

Если человеку выдан листок нетрудоспособности в связи с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, государство будет выплачивать пособие по болезни с первого дня нетрудоспособности до третьего дня нетрудоспособности, предусматривают поправки.