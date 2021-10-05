Вакцинированным жителям приостановят действие ковид-сертификата в случае заражения вирусом

На данный момент воспользоваться многими услугами можно, предъявив сертификат о вакцинации против Covid-19. Но коронавирусом также болеют и вакцинированные люди, поэтому возникает вопрос, что происходит с ковид-сертификатом во время болезни. Как выяснили журналисты ReTV действие сертификата не приостанавливается, даже если человек заболел Covid-19. Об этом пишет Lsm.lv

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Первые выданные ковид-сертификаты действуют с 1 июня. Существует вероятность того, что зараженный человек может посетить любое публичное мероприятие, предъявив ковид-сертификат.

В Национальной службе здравоохранения (NVD, НЗС) ReTV объяснили, что для того, чтобы начать приостанавливать действие сертификатов для вакцинированных, которые заболели, необходимо согласовать различные нормативные акты, а также адаптировать системы к этому.

Как указал координатор информационных технологий NVD Эдгарс Гоба, что на данный момент разработчикам нужно время, чтобы модифицировать систему.

Первые ковид-сертификаты в Латвии действуют уже четыре месяца. Однако, если в случае болезни действие сертификата не приостанавливалось, то теперь ситуация изменится. С 10 октября ковид-сертификаты инфицированных будут приостанавливать на ограниченный период — 11 дней. После 11 дней действие сертификата возобновится.

Между тем в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) подчеркнули, что вакцинированные, но инфицированные люди также должны соблюдать строгие правила карантина. В противном случае нарушается закон. В случае заражения Covid-19 обязательно необходимо соблюдать карантин.

На данный момент 46% жителей Латвии полностью вакцинированы от Covid-19.