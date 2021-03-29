Вакцинироваться на Пасху можно, к друзьям и в гости — нельзя. Главное о Covid-19 за 29 марта
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Торговые центры уже понесли более 42 миллионов евро убытков, спортклубы считают, что пора уже разрешить занятия. При этом ближайшая неделя в Латви пройдет в подготовке к открытию центров массовой вакцинации: возможно, прививать начнут уже в пасхальные праздники. Вакцинироваться на Пасху — можно, а в гости ходить нельзя, заявил премьер-министр. Delfi обобщает главные события, связанные с Covid-19, за понедельник, 29 марта.

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Цифры. В воскресенье выявлены 167 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о пяти умерших. Двое скончавшихся были в возрасте 60 — 69 лет, трое в возрастной группе 80 — 89 лет.

Всего за сутки проведены 3517 анализов, доля положительных результатов составила 4,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 379,9 случаев на 100 000 жителей.

Пасха пройдет под знаком вакцины. По словам главы Бюро вакцинации Эвы Юхневичи, крупные центры массовой вакцинации могут открыться уже на пасхальных выходных. Окончательное решение будет принято завтра или послезавтра, сказала Юхневича. Это будет зависеть от подтверждения запланированных поставок. Общая мощность всех центров вакцинации должна составить от 100 000 до 150 000 прививок в неделю.

Для обеспечения вакцинации в Латвии будут доступны центры трех уровней, сообщает Министерство здравоохранения. Два крупнейших центра будут открыты в Риге.

Празднуем дома и в гости не ходим. Пасху нужно провести в кругу семьи, без походов в гости и встреч, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все соблюдали ограничения, потому что новые, более заразные штаммы вируса активно распространяются в Европе, а с недавних пор и в Латвии.

"От нашего общего поведения и того, будем ли мы собираться компаниями, зависит, как дальше будет развиваться пандемия", — сказал премьер.

Новая партия Pfizer и скорый рост поставок. Латвия получила очередную поставку вакцин "Pfizer" в размере 2340 доз — весь груз будет передан для вакцинации приоритетных групп.

Как сообщалось, с апреля объемы поставок вакцин от Covid-19 увеличатся — 2 апреля планируется получить 42 376 доз вакцины "AstraZeneca", 4 апреля — 25 200 доз вакцины "Moderna", 7 апреля — 10 530 доз вакцины "Pfizer".

Торговые центры требуют аудиенции. Ряд крупнейших торговых центров Латвии, а также Торгово-промышленная палата, Конфедерация работодателей и Альянс девелоперов недвижимости направили совместное письмо с требованием встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Авторы указывают, что в 2020 году торговые центры недополучили в виде арендной платы как минимум 42 млн евро. При этом принятое на прошлой неделе правительством решение об открытии небольших магазинов является дискриминирующим по отношению к торговым центрам. По мнению представителей данной отрасли, это лишь усугубит нынешний кризис.

Обнародован процент падения продаж в Латвии. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), оборот латвийской розничной торговли на фоне действующих из-за Covid-19 ограничений в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 8,5%. В частности, оборот торговли непродовольственными товарами снизился на 21,5%.

Спортклубы просят разрешить им работать. Проблемы из-за Covid-19 имеются не только у торговцев. Сегодня Латвийская ассоциация здоровья и фитнеса призвала правительство предоставить более адресную поддержку спортивным клубам и найти возможность возобновить занятия спортом в помещениях.

Подчеркивается, что в настоящее время единственная доступная спортивным кубам форма поддержки — это пособия по простою для сотрудников, но в спортивных клубах обычно небольшое количество работников и большие помещения, за которые нужно вносить арендную плату, коммунальные платежи, а также платить по кредитам за приобретенные тренажеры.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Авторы Вакцинация Кришьянис Кариньш Латвия Пасха Проблемы ЦСУ
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