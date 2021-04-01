Вакциной Johnson&Johnson в Латвии планируют прививать бездомных
Foto: LETA

Вакциной от Covid-19 производства Johnson&Johnson планируется прививать бездомных, поскольку это вакцина одной дозы, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

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Эта вакцина будет использоваться в первую очередь для вакцинации людей, которых труднее организовать, например, бездомных.

"Если мы сможем доставить этого человека в центр вакцинации один раз, он будет привит, потому что нет гарантии, что мы увидим его в центре вакцинации еще раз", — сказал министр здравоохранения.

Вакцины от этого производителя ожидаются в середине и конце месяца. Доставка 4800 доз ожидается 18 апреля, 9600 доз — 28 апреля.

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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