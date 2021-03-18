Вакцину AstraZeneca признали безопасной, вакцинация возобновится в пятницу

Европейское агентство лекарств (EMA) рекомендует продолжать использование вакцины от COVID-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом представители EMA сообщили на пресс-конференции в четверг, 18 марта. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс сказал, что вакцинация этим препаратом возобновится в пятницу, 19 марта.

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Как заявила на пресс-конференции руководитель EMA Эмер Кук, комитет агентства по безопасности "пришел к четкому научному выводу — это безопасная и эффективная вакцина. Преимущества защиты людей от Covid-19 и связанных с ним рисков смерти и госпитализации перевешивают потенциальные риски вакцины".

"Комитет также пришел к выводу, что вакцина не связана с повышенным риском тромбоэмболии или образования тромбов", — сказала Кук.

Однако агентство не может полностью исключить связь между тромбоэмболическими явлениями и вакциной и поэтому начало дополнительные исследования, чтобы понять проблему, добавила она.

По словам президента Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, у семейных врачей для возобновления вакцинации еще нет официальной информации и не хватает вакцин.

Она сказала, что хочет получить от ответственных учреждений официальное разрешение прививать AstraZeneca, которое пока не поступило. "Все происходит по ночам, в темноте", — добавила Вейде. Врачей вовремя не информируют об изменениях.

Также Вейде выразила сомнения в наличии достаточных запасов вакцин у семейных врачей, так как на этой неделе поставок не было.

Она допускает, что завтра во второй половине дня вакцинацию могут возобновить крупные больницы и клиники, у которых могут быть запасы вакцин, но у семейных врачей их нет.

Ранее Европейское агентство лекарств сообщило о том, что причиной для расследования стали очень редкие виды тромбов, появившиеся у некоторых европейских пациентов, получивших вакцину AstraZeneca. Журнал Science объясняет, что речь идет о довольно необычных нарушениях свертываемости крови, замеченных у более чем 13 человек в возрасте от 20 до 50 лет.

Например, Германия сообщила о довольно редком церебральном венозном тромбозе (ЦВТ) у семи человек, трое из которых скончались. Все семь случаев произошли на 4 — 16 день после вакцинации, хотя в этот период в нормальных обстоятельствах был бы ожидаем один случай ЦВТ, сообщил глава Института им. Паула Эрлиха Клаус Цихутек. Он в разговоре с Science допустил, что, учитывая редкость синдрома и огромные преимущества вакцины, вакцинацию стоит возобновить, но осторожно. Например, исключив из списка вакцинируемых определенную группу риска или предупредив людей о том, что делать, если появятся какие-то конкретные симптомы.

Другое нарушение свертываемости крови — имунная тромбоцитопения, — было замечено в США у 36 людей, получивших вакцины Moderna и Pfizer. Надзирающие органы США продолжают расследование, но отмечают, что этот синдром среди вакцинированных людей распространен в той же мере, что среди невакцинированных. Поэтому в США решили продолжить вакцинацию населения. В Великобритании, где вакцину AstraZeneca получили более 10 миллионов человек, не было сообщений о вспышках необычных нарушений свертываемости крови. Эксперты отметили, что риск заразиться Covid-19 по прежнему превышает риск тромбозов.

На данный момент люди по всему миру получили более 400 миллионов доз вакцин от Covid-19. Ежедневно совершается более 9 млн прививок. В Германии сделаны более 9 млн прививок, в США сделаны более 113 млн прививок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что преимущества использования вакцины AstraZeneca превышают риски. Окончательное заключение ВОЗ ожидается 19 марта.