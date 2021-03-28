Вакцину от Covid-19 получили 22% людей старше 70 лет и 5% людей с хроническими заболеваниями
Foto: Pixabay

В настоящее время хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получили 22% латвийцев старше 70 лет и 4,7% людей с хроническими заболеваниями, сообщает Минздрав.

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Так как пожилые люди представлены также в двух первых приоритетных группах — медицинских работников, постояльцев и работников центров социального ухода — в целом для людей старше 70 лет предусмотрено более 61 500 доз вакцин. Эта возрастная группа получила 49% всех использованных в Латвии вакцин.

В документе о планировании приоритетных групп Министерства здравоохранения в общей сложности указаны более 166 000 человек с различными хроническими заболеваниями, и среди них вакцину получили 7 839 человек человек, то есть около 5%.

В целом на этой неделе вакцинировано более 22 700 жителей Латвии.

Министерство здравоохранения призывает всех латвийцев с хроническими заболеваниями не откладывать подачу заявки на вакцинацию от Covid-19 и зарегистрироваться сейчас на сайте www.manavakcina.lv, позвонив по номеру 8989 или обратившись к семейному врачу, указав свою принадлежность к группе людей с хроническими заболеваниями.

До начала этой недели заявку на вакцинацию подали более 23 000 жителей, которые указали свою принадлежность к группе жителей с хроническими заболеваниями.

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