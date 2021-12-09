Вакцины от Covid-19 для детей 5-11 лет могут быть доступны на следующей неделе

Вакцина Pfizer/BioNTech от Covid-19 для детей 5-11 лет может появиться в Латвии уже на следующей неделе, обещают доставщики. Официально об этом планируется сообщить также на следующей неделе, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В этой возрастной группе вакцинация будет проходить с помощью специальных вакцин Pfizer/BioNTech — с особой маркировкой и меньшей дозой, объяснил Павлютс.

Говоря о вакцинации детей от Covid-19, она должна оставаться добровольной, по крайней мере, на данном этапе, заявил министр. "У Минздрава нет планов сделать вакцинацию детей обязательной и требовать сертификаты о вакцинации детей", — добавил Павлютс.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарств одобрило вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5-11 лет. Доза вакцины для детей 5-11 лет еще меньше, чем доза для людей в возрасте с 12 лет (10 µg в сравнении с 30 µg). Детям вакцина будет вводиться двумя инъекциями, с трехнедельным перерывом.

Эффективность вакцины в ходе исследования была проверена на 2000 детях в возрасте 5-11 лет, у которых не было ранее признаков инфекции. Эти дети получали вакцину или плацебо (имитированную инъекцию). Из 1305 летей, получивших вакцину, у троих развился Covid-19 в сравнении с 16 из 663 детей, получивших плацебо. Это означает, что эффективность вакцины составила 90,7% (что можно оценивать как уровень эффективности от 67,7% до 98,3%).

Чаще всего побочные эффекты вакцинации у детей 5-11 лет такие же, как у подростков от 12 лет. Это боль в месте укола, усталость, головная боль, покраснение и отек в месте инъекции, мышечные боли и озноб. Эти побочные эффекты обычно легкие или умеренные, и проходят в течение нескольких дней после вакцинации, пояснила представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане.