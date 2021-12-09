Вакцины от Covid-19 для детей 5-11 лет могут быть доступны на следующей неделе
Foto: Shutterstock

Вакцина Pfizer/BioNTech от Covid-19 для детей 5-11 лет может появиться в Латвии уже на следующей неделе, обещают доставщики. Официально об этом планируется сообщить также на следующей неделе, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этой возрастной группе вакцинация будет проходить с помощью специальных вакцин Pfizer/BioNTech — с особой маркировкой и меньшей дозой, объяснил Павлютс.

Говоря о вакцинации детей от Covid-19, она должна оставаться добровольной, по крайней мере, на данном этапе, заявил министр. "У Минздрава нет планов сделать вакцинацию детей обязательной и требовать сертификаты о вакцинации детей", — добавил Павлютс.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарств одобрило вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5-11 лет. Доза вакцины для детей 5-11 лет еще меньше, чем доза для людей в возрасте с 12 лет (10 µg в сравнении с 30 µg). Детям вакцина будет вводиться двумя инъекциями, с трехнедельным перерывом.

Эффективность вакцины в ходе исследования была проверена на 2000 детях в возрасте 5-11 лет, у которых не было ранее признаков инфекции. Эти дети получали вакцину или плацебо (имитированную инъекцию). Из 1305 летей, получивших вакцину, у троих развился Covid-19 в сравнении с 16 из 663 детей, получивших плацебо. Это означает, что эффективность вакцины составила 90,7% (что можно оценивать как уровень эффективности от 67,7% до 98,3%).

Чаще всего побочные эффекты вакцинации у детей 5-11 лет такие же, как у подростков от 12 лет. Это боль в месте укола, усталость, головная боль, покраснение и отек в месте инъекции, мышечные боли и озноб. Эти побочные эффекты обычно легкие или умеренные, и проходят в течение нескольких дней после вакцинации, пояснила представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei