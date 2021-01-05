Вакцины от Covid-19 получили 2923 человека

Вчера прививки от Covid-19 получили 678 человек, а в целом с начала вакцинации привито 2923 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Латвия к настоящему времени получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Они предназначены для 11 700 человек, так как вакцинация требует введения двух доз. Таким образом, в настоящее время привито 25% их числа.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. На минувшей неделе прививки получили 2243 человека. В понедельник была получена вторая партия вакцин Comirnaty — 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее сообщила, что объемы вакцинации от Covid-19 в Латвии планируется довести до 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин.

Министр отметила, что при обычных обстоятельствах в стране за полтора месяца можно вакцинировать 200 000 человек, а в условиях пандемии план состоит в том, чтобы вакцинировать 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин. "Конкретные даты поставок вакцин различных производителей в настоящее время известны только частично, но в ближайшее время станут яснее", — сказала Винькеле.

Она сообщила, что к вакцинации планируется привлечь не только больницы, но и частный сектор и семейных врачей. Сегодня подробный план вакцинации будет рассматриваться в правительстве.