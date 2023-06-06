Валайнис: необходима коалиция, которая основана на делах
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис считает, что необходимо не только расширение коалиции, а нужна коалиция, которая основана на делах.

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В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) Валайнис заявил, что нынешняя коалиция основана на создании линий взаимных предубеждений.

Два партнера по коалиции стараются сохранить барьеры, чтобы их деятельность не оказалась под угрозой, добавил он.

Ранее агентство LETA уже сообщало, что премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что его цель — не выйти из коалиции ни при каких обстоятельствах, а привлечь дополнительные силы, сохранив обоих партнеров по коалиции.

В настоящее время в правящей коалиции работают "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", однако после выборов президента, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр начал переговоры о возможном расширении коалиции с помощью СЗК и "Прогрессивных".

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