Валайнис: СЗК не будет выдвигать своего кандидата на пост президента Латвии в первом туре выборов

В первом туре президентских выборов Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) не станет выдвигать своего кандидата на пост главы государства. Об этом агентству LETA сообщил председатель парламентской фракции ZZS

Виктор Валайнис.

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Ранее уже сообщалось, что в среду "Объединенный список" выдвинул на пост президента Латвии кандидатуру предпринимателя Улдиса Пиленса. В свою очередь, 11 мая своего кандидата представит партия "Прогрессивные".

По мнению Валайниса, в данной ситуации мнение Союза "зеленых" и крестьян будет немаловажным.

"Мы будем решительны и ответственны в разговорах о кандидате, за которого отдадим свои голоса, или наоборот — не отдадим в первом туре предпочтения ни одному кандидату ", — сказал председатель парламентской фракции СЗК.

Фактически СЗК обозначил значимость возможной "золотой акции" — 16 голосов. В случае, если СЗК не поддержит кандидатуру Пиленса — избрание кандидата от "Объединенного списка" сомнительно.

На вопрос, может ли СЗК выдвинуть своего кандидата во втором туре выборов, политик подчеркнул, что это будет совершенно новая ситуация, которую станет возможным комментировать только после того, как выяснится, какие кандидаты будут выдвинуты в первом туре.

"Оценивая происходящее, отмечу, что атмосфера слишком эмоциональна. В такой атмосфере мы не хотим "забрасывать" своего кандидата", — сказал Валайнис.

Как сообщалось, кандидатов на пост президента можно выдвигать до 13 мая, а выборы пройдут 31 мая.