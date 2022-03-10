Валдис Затлерс: "Должна сформироваться русская элита Латвии"

Бывший президент Валдис Затлерс в эфире Spried ar Delfi высказался о настроениях в русскоязычной части общества после вторжения России в Украину, а также о том, следует ли Латвии принимать у себя граждан РФ, бегущих от путинского режима. Экс-президент также заявил, что Латвия нуждается в русской политической элите, критически отозвавшись о "Согласии".

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Экс-президент Валдис Затлерс вошел в историю, как политик, который хотел, но так и не создал правящую коалицию с "Согласием". Вскоре после вторжения России в Украину именно Затлерс одним из первых политиков публично заявил, что местные русские не причастны к войне и нельзя срывать на них агрессию.

О настроениях в русскоязычной части общества

Отвечая на вопрос о том, насколько много людей в Латвии держат при себе мнение о российском вторжении в Украину, которое, возможно, не совпадает с позицией Латвией, Затлерс допустил, что таких может быть около 20-24%.

"То, что человек молчит — это еще не самое худшее. Вспомним, что сначала баланс сил между Народным фронтом и Интерфронтом был примерно 51% на 49%, то есть, половина на половину. Но в процессе того, как мы строили свое государство эта часть Интерфронта усохла", — сказал экс-президент. Сейчас, по его словам, есть надежда, что со временем нынешняя доля в 20-25% тоже сократится.

"Человек может изменить свое мнение только сам. Нам нужно быть очень внимательными и каждому с утра говорить "Доброе утро!" — в магазине, на работе, все равно где, в своем многоквартирном доме, и улыбнуться. Это тот способ, как мы можем изменить мысли этих людей, которые, возможно, еще не поняли, что это время оценок", — сказал Затлерс.

В эфире Затлерс прокомментировал итоги опроса SKDS, показывающие, что 46% латвийцев, говорящих в семье по-русски, не поддерживают в военном конфликте в Украине ни одну из сторон (об сравнения, среди латышей, таких всего 7%).

"Во-первых, мы ничего не знаем об этих людях. Они не открыли свое мнение. Во-вторых, такова реальность", — сказал президент. Затлерс придерживается мнения, что если "люди готовы изменить свои ценности, то мы им поможем". Плюсом экс-президент считает плюсом отключение российских пропагандистских каналов, что позволит людям вернуться в латвийское информационное пространство.

Латвии нужна русская политическая элита

Валдис Затлерс заявил, что для сплочения латвийского общества нужна русская политическая элита. В то же время экс-президент оценил заявление лидера "Согласия" Яниса Урбановича, в котором содержалось резкое осуждение вторжения России в Украину, как "смену фасада, а нужно менять суть, это очень важно".

То, что в 2011 году — до аннексии Крыма, до референдума о статусе русского языка в Латвии — не удалось создать коалицию с "Согласием", Затлерс сейчас объясняет "конкретной политической ситуацией" того времени. Свою фразу на одном из этапов переговоров о том, что изменить решение создать коалицию с "Согласием" можно "только при помощи танков", Затлерс назвал своей ошибкой. Как и саму использованную метафору.

Экс-президент все же отметил: важно, что после заявления Урбановича начался процесс преобразования "Согласия". На прямой вопрос о том, преждевременно ли говорить о том, что "Согласие" может все же войти когда-либо в правительство, Затлерс дал понять, что нужно дождаться выборов в 14-й Сейм, которые пройдут в октябре этого года. И в том числе, посмотреть, не проиграет ли "Согласие" выборы после последних высказываний Урбановича и Ушакова.

Валдис Затлерс надеется на то, что латвийское русскоговорящая часть общества может измениться под влияним притока оппозиции из России: "Если сюда в селективном порядке приедут те россияне, которых можно сравнить с белогвардейской иммиграцией после революции, то это может изменить здесь русское общество. Конечно, это не понравится тем местным 8% ястребов, которые открыто поддерживают Путина".

В целом экс-президент предсказывает большую турбулентность в латвийском обществе в будущем.

О "селективном подходе" к россиянам, бегущим от режима

А вот как Валдис Затлерс ответил на вопрос, следует ли Латвии принимать граждан России, которые бегут от путинского режима:

"Это достаточно сложный вопрос… Первый вопрос — почему эти люди не борются за демократию в России, а просто уезжают? Режим позволит им уехать — меньше проблем, меньше протестующих. Второй вопрос — каковы мощности самой Латвии? Уже сейчас русское меньшинство очень большое. Поэтому нужно думать о селективном подходе. Не так, как было при Шлесерсе — виды на жительство за деньги, когда главное деньги, главными должны быть ценности. Это могут быть определенные журналисты, могут быть люди культуры, которые здесь могут продолжать сво творческую работу. Большая трагедия еще и в том, что, если они останутся в Москве, то им будет запрещено заниматься творческой деятельностью, им придется выполнять заказ".

Затлерс подчеркнул, что большие государства могут аккумулировать и большее количество иммигрантов и беженцев, а Латвии с 2 млн. жителей нужно применять селективный подход. "Не потому что мы не хотим помогать, мы должны быть способны помочь тем, кому мы можем. Наши ресурсы ограничены", — сказал политик.

Сейчас, напомним, Латвия приостановила выдачу виз гражданам России. В Латвию могут приехать только россияне, у которых уже есть вид на жительство.