Валдис Затлерс: "Неграждане — это граждане СССР… Они и не выбрали другого!"

Одна из очень немногих ошибок государства после восстановления независимости — то, что оно не дало возможности автоматического получения гражданства всем детям неграждан, рожденным уже в свободной стране. А в отношении других неграждан ошибок не было — они сами это выбрали. Так считает экс-президент Валдис Затлерс, который пришел в передачу "Действующие лица" на LR-4, ответить на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

С 1 января в Латвии закончилась эра воспроизводства новых неграждан — это следует из принятой после многолетних проволочек поправок к Закону о гражданстве, инициированных Раймондом Вейонисом. В свое время Валдис Затлерс высказывал мнение, что гражданство должно было присвоено автоматически всем людям, рожденным после восстановления независимости Латвии.

На вопрос, что он думает о реализации усеченной версии борьбы с институтом неграждан, Затлерс ответил: "Я доволен, что наконец-то случилось. Пересмотрев историю Латвии за последние 30 лет, я обнаружил, что государством было сделано очень мало фундаментальных ошибок. Но эта (история с негражданством) — была одна из них. Хотя, конечно, если бы решал я, то дал бы гражданство всем негражданам, которые родились в свободной Латвии. Это дань уважения к тем людям и самому государству.

Неграждане — это последствие советской оккупации. Получается, мы сами воспроизводим эти последствия советской оккупации. Абсурд! Но люди этого не понимают. У меня самого ушло около пяти лет, пока я это осознал. Думаю, что наши политики попросту не углубляются в тему и боятся этого, а это — глупость. Это был бы очень сильный политический шаг. Речь ведь идет всего о семи тысячах человек".

На просьбу уточнить, как именно, по его мнению, надо было бы давать гражданство рожденным в свободной Латвии людям — автоматом или по желанию, пояснил: "Думаю, надо дать возможность выбора. Пока у нас все шло хорошо даже в очень сложных ситуациях, потому что человеку давали возможность решать самому. Решил делать — пожалуйста, решил не делать — его право, которое тоже надо уважать".

При этом экс-президент не считает ошибкой само появление института негражданства, созданного после восстановления независимости: "Скажу почему: я долго думал, что такое неграждане? Почему такие есть? И понял: это граждане Советского Союза, государства, которое уже не существует. Но ведь эти люди и не выбрали ни одного другого гражданства?! Даже русского или германского. Никакого! Они остались как есть. У них сознание Советского Союза до сих пор в душе.

Латвийское государство выдало им паспорт. Соглашусь, что само название "паспорт" (негражданина) — дурацкое, это техническая ошибка, она оскорбляет. Но факт то, что государство дало им документ и все права, кроме политических, — это правильно. Думаю, то, что было записано в Декларации о восстановлении независимости, было выполнено. Плохо, что мы никогда не вникаем в детали".