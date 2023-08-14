Валмиерский театр вернул взломанный аккаунт в Facebook; потери — тысяча евро

Валмиерскому театру удалось вернуть свой аккаунт в Facebook благодаря оперативным действиям, общению с органами государственной безопасности и администрацией соцсети. Об этом порталу Delfi сообщила пресс-секретарь театра Марта Цекуле.

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Помочь вернуть контроль над своей учетной записью администрация театра смогла после подачи жалобы представителям Facebook. Далее модераторы сообщили о шагах, которые необходимо предпринять для восстановления аккаунта.

Как указаза Цекуле, в результате инцидента театр лишился 1000 евро. Переговоры с администрацией Facebook по поводу возвращения украденных денег продолжаются.

Уже сообщалось, что в поздним вечером в субботу, 12 августа, хакеры взломали официальный аккаунт Валмиерского театра в соцсети Facebook.

Чтобы вернуть доступ к учетной записи, представители театра написали заявление в Госполицию и организацию по предотвращению инцидентов в области информационных технологий Cert.lv.