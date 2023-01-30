Valodas draugs устарел: Центр госязыка закрыл приложение, которое использовали для жалоб на нарушения Закона о языке

Приложение Valodas draugs, разработчиком которого является Центр государственного языка, прекращает свою работу. Приложение устарело и в связи с этим возникли проблемы с его содержанием, сообщила Delfi руководитель департамента языкового контроля ЦГЯ Мадара Реке.



Приложение увидело свет в январе 2018 года. С его помощью жители могли участвовать в работе Центра госязыка, отправляя сообщения о возможных нарушениях в использовании латышского языка или же, наоборот, похвалу.

По словам Реке, цель Valodas draugs была улучшить доступность учреждения, например, в рамках акций. Одна из них — "Дружественная для латышского языка среда", в рамках которой награждали производителей товаров и предприятия обслуживающей сферы, которые лучше всего выполняли требования закона О государственном языке и других нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Еще одна акция — "Качество латышского языка в периодике", цель которой была выявить печатные издания с очень грамотным латышским языком.

Всего в 2020 году было получено 139 сообщений, в 2021 году их было 60, а в 2022 году — 188. Как отмечают разработчики, чаще всего жители сообщали о нарушениях.