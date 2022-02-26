Ванагс и Станкевич призывают церкви ежедневно звонить в колокола в поддержку Украины
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Архиепископ Латвийской Eвангелическо-Лютеранской Церкви Янис Ванагс и глава Римско-Католической Церкви Латвии Рижский архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич призвали все лютеранские и католические церкви страны ежедневно в полдень звонить в колокола, поддерживая Украину.

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Инициативу о колокольном звоне предложил архиепископ Ванагс. Главы христианских конфессий опубликовали свои призыв в социальных сетях.

"Услышав колокольный звон в середине дня, в 12.00 часов, остановимся на миг, осознаем себя перед Богом и помолимся: "Господи, спаси и сохрани Украину!" Кто знает молитву "Отче наш", произнесем ее в этот момент. Или будем молиться своими словами. Чтобы закончилась эта война, чтобы восторжествовала правда", — написал архиепископ Ванагс.

Свое обращение к католикам опубликовал и архиепископ-митрополит Станкевич: "Я получил от наших братьев-лютеран призыв каждый день, в 12.00 звонить в церковные колокола примерно минуту, каждый день, пока в Украине продолжаются эти события. Звон колоколов как призыв на мгновенье остановиться, представить себя перед Богом и говорить с ним от сердца и просить о мире в Украине, молится за Латвию и мир. Призываю всех присоединиться!"

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