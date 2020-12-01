VARAM хочет закрыть пять мусорных полигонов, противники считают это политическим сведением счетов

Через три года в Латвии вместо десяти полигонов для захоронения отходов может остаться только пять. С таким планом выступило Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM). Это вызвало возмущение ряда самоуправлений, в управлении которых находятся закрываемые полигоны. Некоторые из них считает этот шаг попыткой политического сведения счетов, так как свалки будут закрыты в краях, управляемых оппозиционными партиями, сообщает LSM.

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Требования директивы Европейского союза подразумевают, что с 2035 года в Латвии можно будет отправлять на полигоны только 10% отходов, хотя сейчас эта доля составляет 60%. Министерство решило, что если в будущем необходимо достигнуть этой цели, то содержать 10 полигонов неразумно, поэтому их число можно сократить до пяти. По данным ведомства, часть полигонов и так скоро будут заполнены, а чтобы развивать сортировку и переработку на всех существующих полигонах, потребуется инвестировать 500 млн евро, которых нет ни у государства, ни у самоуправлений.

Глава Латвийской ассоциации управляющих отходами предприятий Армандс Николаевс сказал, что наибольшее беспокойство вызывает потенциальное закрытие полигонов в Вентспилском регионе, Земгальском регионе и Латгальском регионе. По подсчетам ассоциации стоимость перевозки отходов составляет пятую часть тарифа и увеличив расстояние до полигона, вырастут затраты жителей на услуги вывоза отходов. Министерство на это ответило, что объем захороненных отходов снизится до минимума, а значит и затраты тоже.

В Вентспилском регионе полигоном управляет принадлежащие Вентспилской думе предприятие Ventspils labiekārtošanas kombināts, чей оборот в прошлом году составил пять с половиной миллионов евро. В Вентспилсе у власти находится партия Latvijai un Ventspilij, связанная с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). В Земгале полигон находится под руководством Jelgavas komunālie pakalpojumi, частично принадлежащего Елгавкой думе, где тоже правит СЗК. Оборот полигона в прошлом году составил 3,7 млн евро. В Латгале полигоном Крижевники руководит предприятие ALAAS, основанное Резекненской думой и еще шестью самоуправлениями. Его оборот составляет два миллиона евро. Руководители полигонов, принадлежащих Елгаве и Резекне, выступают против затеи министерства.

Руководитель Латвийской ассоциации больших городов и депутат Сейма от СЗК Виктор Валайнис видит в этом признаки политического сведения счетов. Он от бывшего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце (Развитие/За!) не смог получить обоснования этому решению. Вопреки словам представителя отрасли, что затраты на перевозку отходов составляют пятую часть тарифа, Валайнис пугает, что если мусор придется везти из Елгавы в Ригу, то затраты жителей вырастут в два раза.

Тем не менее, идею закрытия полигонов поддерживают чиновники министерства, поэтому маловероятно, что приход нового министра поставит эти планы на паузу. Нанятое министерством предприятие продолжает подсчитывать, как из вариантов будет стратегически и экономически лучше.