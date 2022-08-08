13 самоуправлений направили в Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) конкретные планы по сносу памятников, прославляющих советский и нацистский режимы, а девять еще не сделали этого. Всего в установленный законом срок — до 15 ноября — должны быть ликвидированы 69 памятников. Представленные планы в дальнейшем будут оцениваться министерством, а у муниципалитетов, которые их еще не прислали, будут запрошены разъяснения, пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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До утра понедельника, 8 августа, из 22 самоуправлений, где должны быть снесены памятники, прославляющие советский и нацистский режимы, только 13 муниципалитетов направили в VARAM конкретные планы демонтажа этих объектов. Планы пока не представили самоуправления Огре, Салдуса, Талси, Валмиеры, Кулдиги, Краславы, Елгавы, Даугавпилса и Балви.

"Если муниципалитеты отказываются исполнять закон, тогда, скорее всего, мы обратимся к председателям за объяснениями того, рассматривался ли вопрос вообще. Если он был рассмотрен и депутаты решили, что не будут исполнять закон, объяснения будут запрошены у думы в целом. И нам нужно решить, что дальше делать с этой оценкой неисполнения закона, насколько это существенно, глядя на работу самоуправления в целом и как это влияет на ситуацию с безопасностью в стране", — сообщила заместительница госсекретаря VARAM в вопросах регионального развития Илзе Оша.

Планы и графики демонтажа необходимо было представить ведомству до 5 августа.

Заместитель председателя Кулдигской краевой думы Артис Робертс указал, что на территории муниципалитета есть четыре подлежащих сносу памятника, но пока не подсчитаны точные расходы на демонтаж. Также муниципальная комиссия еще оценит ликвидацию и других объектов.

"Задержка чисто техническая… Мы не отправили, но думаю, сегодня отправим", — заявил Робертс.

В свою очередь, Резекненская краевая дума ранее спросила министерство о том, можно ли вместо сноса перенести какой-то из памятников на другое место. Самоуправление отказалось давать комментарии Латвийскому радио по этому вопросу.

В VARAM подчеркнули, что муниципалитеты больше не должны обсуждать объекты, включенные в список, поскольку закон предусматривает обязательный демонтаж. Однако, до 15 ноября должна быть снесена видимая часть объекта, а демонтаж подземных элементов и благоустройство территории можно осуществить до июня следующего года, как в случае с Ригой.