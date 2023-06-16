VARAM не видит оснований для отстранения мэра Огре

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) не видит оснований для роспуска Огрской думы или увольнения мэра Эгила Хелманиса, сообщил агентству LETA отдел общественных отношений VARAM.

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VARAM проанализировал документы, в том числе объяснение от самоуправления, и не нашел там нарушений нормативных актов в действиях думы или председателя думы.

С 1 января вступает закон о референдумах в самоуправлениях, который позволяет устраивать референдумы в том числе о роспуске городской или краевой думы. Инициировать референдум должны не менее 30% избирателей, и можно это делать в том случае, если с момента избрания думы прошло не менее года и до конца ее полномочий тоже осталось не менее года. Министерство отмечают, что те, кто сомневается в соблюдении демократических процессов в самоуправлении, могут устроить референдум о роспуске думы.

В апреле премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал ситуацию в Огре неприемлемой и призвал главу VARAM Мариса Спринджукса ("Объединенный список") рассмотреть дело по существу. Сприджукс поручил работникам министерства оценить ситуацию в самоуправлении.

VARAM запросил необходимую информацию, в частности, обоснование увольнения директора огрского музея истории и искусства Эвии Смилтниеце и причины, по которым на заседании думы не выслушали мнения жителей. Хелманис конфликтует с музеем с февраля. Коллектив музея выступил против задумки устроить выставку фарфора, принадлежащего Петру Авену, российскому олигарху, находящемуся под санкциями.

Выставку отменили, зато очень скоро местные власти начали давить на своевольный музей. Директору пришлось уйти с поста, в Риге начались акции протеста, а дискуссии о том, почему мэр имеет такую власть и использует такие методы управления, подключились высшие должностные лица.

У министерства среды и регионального развития прошел пикет "Демократия — более хрупкая, чем фарфор", организованный "Обществом за открытость Delna", куда были приглашены "все, кому небезразлична латвийская демократия".

Участники протеста заявили, что мэр необоснованно вмешался в работу Огрского историко-художественного музея, пытаясь с помощью фарфора "нормализовать подсанкционного олигарха в контексте украинской войны". Действия мэра протестующие назвали моббингом и боссингом, призвав министра оценить законность работы Хелманиса и соблюдение им принципов надлежащего управления, а также отстранить мэра от должности по 69-й статье Закона о самоуправлениях — за несоблюдение или нарушение внешних нормативных актов или невыполнение решения суда.

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Офис омбудсмена инициировал расследование — деятельность Огрского самоуправления будет оценена с точки зрения надлежащего управления. "В таких ситуациях всегда необходимо оценивать совокупность обстоятельств", — отметила заместитель омбудсмена Инета Пилане на LTV. Результатов этого расследования VARAM пока не получил.