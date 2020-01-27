VARAM обратилось в полицию из-за ситуации со строительством Елгавского рынка

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) обратилось в полицию с просьбой проверить правомерность действий должностных лиц Елгавской думы. Заявление связано с затянувшимся строительством Елгавского рынка.

Как сообщили порталу DELFI в ведомстве, 12 ноября 2019 года VARAM получило сообщение о возможных нарушениях в действиях Елгавской думы и ее руководства — самоуправление без экономического обоснования решило продлить строительство рынка, из-за чего город понес существенные убытки. Министерство потребовало у самоуправления пояснений.

3 декабря в министерство пришло письмо от председателя Елгавской думы Андриса Равиньша. "Оценив полученную информацию, министерство пришло к выводу, что указанные факты, возможно, имеют признаки преступного деяния", — указали в VARAM. Информация была передана в полицию для оценки.

В ведомстве напомнили, что депутаты самоуправлений должны действовать в интересах общества и любые решения по отношению к обществам капитала, также должны быть приняты в интересах общества.

Как уже сообщалось, Елгавский рынок в прошлом году был фактически приватизирован — контрольный пакет фирмы Jelgavas Tirgus самоуправление передало предприятию ERA2K TT.