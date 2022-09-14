VARAM получило письмо Даугавлписской думы – та обязалась демонтировать советские памятники в предусмотренный законом срок

Даугавпилсская дума обязалась демонтировать в городе объекты, прославляющие советский режим, в установленный законом срок. Об этом свидетельствует письмо, которое получило от Даугавпилсской думы Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

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Как сообщили в VARAM агентству LETA, после длительного общения министерство получило график демонтажа памятников в Даугавпилсском самоуправлении, который предусматривает демонтаж памятников к установленному законом сроку — 15 ноября.

Министерство напоминает, что закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" обязывает самоуправления демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, на территории Латвии не позднее чем 15 ноября.

В целях обеспечения своевременного выполнения требований закона 21 июля VARAM предложил всем муниципалитетам подготовить график сроков демонтажа и подать его до 5 августа. Планы представили все 42 самоуправления, кроме Даугавпилса.

"Председатель должен применять закон с первого дня, подобно тому, как это сделали другие самоуправления, а не ждать вмешательства министра или министерства для выполнения положений закона. Самоуправление не сочло важным предоставить план демонтажа в срок, установленный министерством, и отреагировало только после повторных призывов. Наконец-то мы получили письмо от Даугавпилсского самоуправления с разъяснениями и планом действий. Министерство продолжит следить за фактическим демонтажем и тем, как цели будут достигнуты", — заявил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.

Ранее сообщалось, что Даугавпилсской городской думе не удалось остановить демонтаж указанных объектов решением Конституционного суда (КС), поскольку суд отказался возбудить дело по заявлению Даугавпилсской городской думы, которым она оспаривала обязанность демонтировать объекты, прославляющие тоталитарные режимы.