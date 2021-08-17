VARAM предлагает выдавать гранты на покупку электромобилей и гибридных авто

C 2022 в Латвии может появиться программа грантов на приобретение автомобилей с низкими выбросами. Сегодня сообщение о программе, подготовленное Министерством защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM), заслушал Кабинет министров. Условия программы планируется утвердить осенью, сообщает ведомство.

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На приобретение нового электромобиля жители смогут претендовать на грант в размере 4500 евро, а при покупке подержанного электромобиля или гибридного автомобиля грант составит 2250 евро. Кроме того, жители смогут получить поддержку за списание старого автомобиля.

В свою очередь, коммерсантам, продающим электромобили, надо будет предлагать клиентам более выгодные условия на покупку автомобилей с низкими выбросами. Например, скидки, выгодные условия лизинга или ремонта.

Чтобы обеспечить устойчивое использование транспортного средства, в условиях конкурса будут предусмотрены критерии мониторинга эксплуатации автомобилей. Например, эксплуатация автомобиля в соответствии с правилами дорожного движения и постоянная регистрация автомобиля в Латвии за последние четыре года.

"Сектор транспорта создает почти треть от общих выбросов тепличных газов в Латвии, где самым большим источником является автотранспорт. Вместе с тем программа поддержки будет одним из мероприятий, способствующим движению Латвии к достижению климатических целей и предоставит жителям возможность приобрести и использовать современный транспорт для ежедневного передвижения", — заявил глава VARAM Артурс Томс Плешс (Развитие/За!).

Общая сумма финансирования составит 10 млн евро и программа будет длиться два года или до тех пор, пока не кончится финансирование.