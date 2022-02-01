VARAM приостановил решение о незаконном повышении зарплат председателю Цесисской думы и его замам
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Министерство по охране окружающей среды и регионального развития (VARAM) приостановило незаконное повышение зарплат председателя Цесисской думы Янису Розенбергсу и его заместителям. Изначально зарплаты были повышены распоряжением руководства, хотя подобные решения должна принимать дума.

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VARAM получил информацию о том, что 20 декабря 2021 года председатель Цесисской краевой думы издал распоряжение о том, как устанавливаются зарплаты вице-мэрам — Айнару Штейнсу ("Новое Единство") и Атиса Эглиньшу-Эглитису ("Новое Единство"). В свою очередь, заместитель председателя думы в тот же день издал распоряжение о размере зарплаты уже самого председателя думы.

Эти распоряжения были изданы на основании нормативного акта самоуправления "Правила оплаты труда председателя думы, заместителей председателя думы и депутатов думы". Министерство констатировало, что зарплаты председателя думы и его замов определена не корректно, допускается колебания размера зарплаты в пределах установленной амплитуды. К тому же решения принято должностными лицами думы, а не депутатами думы.

Министерство указало, что в соответствии с пунктом 13-м пунктом 1-й части 21-й статьи Закона "О самоуправлениях" только дума может определять размер вознаграждения председателя думы, его заместителей, работников администрации местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и других должностных лиц и работников самоуправления. В связи с этим VARAM просит отменить распоряжения должностных лиц Цесисской думы и внести соответствующие поправки в правила начисления зарплат, что самоуправление до сих пор не сделало.

Позже — 27 января — уже депутаты Цесисской краевой думы решили, что с этого года зарплата председателя думы составит 3 809 евро, заместителей — 3280 евро в месяц.

Ранее зарплата председателя составляла 3691евро, замов — 3178 евро.

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