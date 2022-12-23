VARAM: решение Юрмальской думы поднять зарплаты депутатам — законно

Повышение зарплат депутатов Юрмальской думы законно, пояснили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

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Оплата труда председателя муниципального совета и депутатов определяется в соответствии с законом об оплате труда должностных лиц и работников государственных учреждений и органов местного самоуправления.

По закону, в муниципалитетах с населением более 20 тысяч человек месячная зарплата мэра не может превышать размер базовой месячной зарплаты, к которой применяется коэффициент до 5,2.

В этом году число постоянных жителей в Юрмальском самоуправлении составило 50 561 человек. Базовая месячная заработная плата в 2023 году — 1137,46 евро.

Таким образом зарплата в размере 5 915 евро, установленная для председателя Юрмальской думы на 2023 год — базовая месячная зарплата, к которой применили максимальный коэффициент — 5,2 и округлили.

Согласно Закону "О самоуправлениях", только дума может устанавливать зарплату мэра. При решении дума должна оценить возможности муниципального бюджета.

Ранее стано известно, что депутаты Юрмальской думы решили увеличить себе зарплаты. Об этом сообщили депутаты оппозиционной фракции "Национальное объединение", тогда как дума пока не предоставила официальную информацию о решении.

Как сообщили во фракции "Национальное объединение", мэр Юрмальской городской думы Рита Спроге (Союз зеленых и крестьян/ Латвийская зеленая партия) со следующего года будет получать 5915 евро в месяц. В этом году зарплата председателя думы составила 3852 евро, таким образом, ее зарплата увеличилась на 54%.

Заместитель мэра Янис Лединьш (Союз зеленых и крестьян/ Латвийская зеленая партия) получит 4550 евро вместо прежних 3386 евро, что на 34% больше прежней зарплаты на той же должности. Повышение зарплаты также запланировано для председателей комитетов и членов советов.

Советник мэра, бывший мэр Гатис Трукснис, который покинул должность после того, как стало известно, что он использовал рабочее положение в личных целях, впредь будет получать 4732 евро — это больше, чем зарплата, которую он получал на должности мэра (3852 евро)

Зарплаты увеличат и остальным сотрудникам думы.