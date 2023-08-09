VARAM: Резекне не избежать финансовой стабилизации
Foto: LETA

Председатель Резекненской думы Александр Барташевич в понедельник встретился с министром окружающей среды и регионального развития Марисом Спринджуксом, пообещав рассмотреть план стабилизации муниципального бюджета на заседании 10 августа. Об этом пишет Diena.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как следует из сообщения Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), Спринджукс призвал срочно рассмотреть план стабилизации городского бюджета на заседании думы и заручиться ее поддержкой.

Министр также обратил внимание на то, что расходы на выполнение установленных законом автономных функций самоуправления должны покрываться в первую очередь.

Хотя мэр Резекне пообещал министру подготовить и рассмотреть такой план, в повестке дня заседания 10 августа, опубликованной на сайте думы, такого вопроса нет, но есть вопрос "О внесении изменений в приложение 1 положения о вознаграждении депутатов и работников думы города государственного значения Резекне".

Как можно понять из постов в Facebook, к заседанию 10 августа готовятся и оппозиционные депутаты думы, приглашая на него жителей города. В понедельник после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем Спринджукс заявил, что если в ходе проверки будут выявлены нарушения или неэкономичные действия, кресло мэра Резекне может оказаться под угрозой.

Министр также поручил госсекретарю VARAM начать проверку в Резекненском самоуправлении с учетом выявленных нарушений и недочетов. По словам министра, необходимо оценить, какие решения привели к тому, что Резекне фактически не может покрывать свои обязательства. Также необходимо понять, почему деньги были направлены на "удовольствия", а не на обязательные меры, предусмотренные законом.

Как сообщалось ранее, в бюджете города Резекне в этом году не хватает 3,9 миллиона евро, о чем было объявлено в конце июля. Мэр Резекне до сих пор отрицал свою ответственность и ответственность руководства думы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе