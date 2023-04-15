VARAM сменит своего представителя в правлении Рижского порта
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Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) планирует сменить своего представителя в правлении Рижского свободного порта, говорится в представленном на согласование проекте распоряжения.

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Со сменой власти правительства после выборов портфель главы VARAM перешел от представителя Attīstībai/Par! Артура Тома Плешса к политику "Объединенного списка" Марису Спринджуксу. Теперь новый министр предлагает освободить Виестура Зепса (Attīstībai/Par! ) от должности члена правления Рижского свободного порта и заменить его бизнесменом Эдгаром Штелмахерсом, который баллотировался от "Объединенного списка" в Риге, но не был избран. Штелмахерс является депутатом Рижской думы, избранным от Латвийского объединения регионов.

Штелмахерс является также членом правления New Rosme и Funky Fish, поэтому одновременно министр просит разрешить ему совмещать эти должности с работой в правлении порта.

Правление Рижского порта состоит из четырех членов правления — представителей, назначаемых министром экономики, министром финансов, министром сообщения и министром охраны среды и регионального развития.

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