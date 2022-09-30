VARAM требует у Юрмальской думы пояснений насчет закрытия библиотек
Foto: LETA

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) отправило Юрмальской думе письмо с просьбой до 3 октября объяснить свое решение закрыть библиотеку в Асари и перенести Булдурскую библиотеку.

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Несмотря на протест местных жителей, которые даже устроили пикет, 18 августа Юрмальская дума приняла решение, которое предусматривает фактически закрытие обеих библиотек. Более 1200 юрмальчан подписались под письмом VARAM в защиту библиотек.

В своем письме министерство выражает сомнение, что закрытие библиотек отвечало интересам жителей, а содержание библиотек было финансово невыгодным.

Кроме того, в VARAM также обратилась Латвийская Национальная библиотека, которая предложила создать рабочую группу, которая разработает дальнейшее развитие Юрмальской центральной библиотеки. Министерство это предложение поддержало.

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