VARAM: у Стакиса не было права единолично отправлять себя в командировку в Тампере

У председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса не было прав единолично издавать распоряжение об отправке самого себя в Тампере, сообщили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

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VARAM указывает, что вопрос о распоряжении регулирует Положение о Рижском самоуправлении, которые предусматривает, что командировку одобряет Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы.

Одновременно в распоряжении министерства есть информация об изданном в 2023 году внутреннем нормативном акте о командировках. Этот документ не доступен публично, и Рижской самоуправление не готово представить этот акт VARAM до официального запроса.

VARAM утверждает: в пятницу, 16 июня, такой запрос отправлен Рижской думе.

"После ознакомления с документами сможем предоставить дополнтельную информацию", — пояснили в министерстве, подчеркнув, что у должностного лица нет единоличного права издавать распоряжения о самом себе.

Напомним, что Мартиньш Стакис побывал в Тампере во время Чемпионата мира по хоккею.

Согласно распоряжению о командировке, подписанному самим Стакисом, из средств Рижской думы были погашены расходы на приобретение авиабилетов и туристического страхового полиса, проживание в гостинице, городской налог. Также из документа следует, что были выделены суточные на командировку (погашаются в размере 100%) и на местные транспортные расходы (в размере 30%).

Чемпионат мира по хоккею проходил одновременно в Риге и Тампере. Финальные поединки, включая матч за "бронзу", завоеванную латвийской сборной, прошел в Тампере.

Мартиньш Стакис пояснил, что отправился в Финляндию во время финальных хоккейных встреч, по приглашению мэра Тампере Калерво Кумола.

Это была возможность укрепить сотрудничество между двумя городами, вместе отпраздновать исключительно успешно организованный чемпионат, а также обменяться опытом городов в организации крупных спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, объяснил Стакис.

7 июня Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) сообщило, что начало ведомственную проверку в связи с поездкой мэра Риги Мартиньша Стакиса в Тампере.