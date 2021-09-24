VARAM: в большинстве самоуправлений уже заметна экономия от региональной реформы, но есть сложности

Уже сейчас в большинстве самоуправлений после региональной реформы заметна экономия за счет административных ресурсов. Однако высветились и проблемы, рассказала в интервью Латвийскому радио заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) по вопросам регионального развития Илзе Оша.

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Главная экономия получилась за счет уменьшения количества депутатов. Например, в окрестностях Валмиеры таким образом сэкономлено уже почти 200 000 евро. Планируется экономия и за счет административных работников.

В некоторых самоуправлениях — но их мало — экономии не получается. "Мы можем так говорить о Бауске, упомянуть Адажи, но в основном у самоуправлений, если пересчитать ресурсы и административные расходы, экономия есть, и она может быть очень разной", — пояснила Оша. По ее словам, на сэкономленные деньги некоторые самоуправления могут увеличить пособия или потратить эти деньги куда-нибудь еще.

В некоторых самоуправлениях, которые были объединены, жители потеряли некоторые услуги, которыми предыдущее самоуправление добровольно их обеспечивало — например, обеды для учеников средней школы. Некоторые новые самоуправления решили, что это слишком дорого.