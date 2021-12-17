VARAM: Юрмала безосновательно требовала круглогодично платить за въезд в город
Foto: F64

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс подписал приказ о приостановлении действия обязательных правил Юрмальского самоуправления в связи с повышением платы за въезд в город и продлением платного периода с пяти месяцев до года, сообщили агентству LETA в Министерстве окружающей среды и регионального развития (VARAM).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

30 сентября на заседании думы муниципальные депутаты решили с 1 апреля 2020 года установить, что для въезда в город необходимо будет платить на протяжении всего года. Кроме того, цена пропуска увеличилась с двух евро до трех евро.

Плешс напомнил, что министерство призывало Юрмальскую думу пересмотреть это решение. Внесенные муниципалитетом поправки не оправдали увеличение взноса и необходимость применения платы в течение всего года.

"К сожалению, дума не оценила взаимосвязь между интенсивностью индустрии туризма, потока транзитного транспорта, а также загрязнения воздуха. Не оценены и общая необходимость этих правил и интересы общества, поэтому министерство издало приказ о приостановлении действия правил самоуправления", — пояснил министр.

VARAM уже ранее обращало внимание, что в законе "Об автодорогах" указано: государственные и муниципальные дороги, в том числе улицы, могут использоваться бесплатно и самоуправлениям не было предоставлено делегирование установки платы за использование муниципальных дорог и улиц. Юрмальская дума приняла эти правила с целью ограничить транзитное движение через территорию самоуправления. По сути, муниципалитет установил плату за использование улиц самоуправления, таким образом, приняв правила, противоречащие разрешению, которое установлено в законодательстве. Министерство пришло к выводу, что самоуправление не оценило соразмерность повышения взноса, а также у него не было понимания о предоставляемой услуге, за которую необходимо платить.

VARAM считает, что самоуправление превысило полномочия, предоставленные ему в нормативных актах. Муниципалитет не консультировался с частными лицами, кроме того в решении не учтены права и потребности коммерсантов, которые ведут деятельность в Юрмале, но юридически зарегистрированы за пределами города.

В качестве одной из причин дума указывает то, что автотранспорт способствует изменениям климата и загрязнению воздуха. В свою очередь, фактическая цель решения — уменьшить поток транзита в Юрмале, часть из него отвести на окружную дорогу, что в целом не способствует уменьшению количества выбросов, а только, возможно, его увеличению.

В целом министерство пришло к выводу, что если правила были разработаны и утверждены без учета общественных интересов, у них не хватает основания, они не соразмерны и противоречат нормативным актам.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt