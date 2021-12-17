VARAM: Юрмала безосновательно требовала круглогодично платить за въезд в город

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс подписал приказ о приостановлении действия обязательных правил Юрмальского самоуправления в связи с повышением платы за въезд в город и продлением платного периода с пяти месяцев до года, сообщили агентству LETA в Министерстве окружающей среды и регионального развития (VARAM).

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30 сентября на заседании думы муниципальные депутаты решили с 1 апреля 2020 года установить, что для въезда в город необходимо будет платить на протяжении всего года. Кроме того, цена пропуска увеличилась с двух евро до трех евро.

Плешс напомнил, что министерство призывало Юрмальскую думу пересмотреть это решение. Внесенные муниципалитетом поправки не оправдали увеличение взноса и необходимость применения платы в течение всего года.

"К сожалению, дума не оценила взаимосвязь между интенсивностью индустрии туризма, потока транзитного транспорта, а также загрязнения воздуха. Не оценены и общая необходимость этих правил и интересы общества, поэтому министерство издало приказ о приостановлении действия правил самоуправления", — пояснил министр.

VARAM уже ранее обращало внимание, что в законе "Об автодорогах" указано: государственные и муниципальные дороги, в том числе улицы, могут использоваться бесплатно и самоуправлениям не было предоставлено делегирование установки платы за использование муниципальных дорог и улиц. Юрмальская дума приняла эти правила с целью ограничить транзитное движение через территорию самоуправления. По сути, муниципалитет установил плату за использование улиц самоуправления, таким образом, приняв правила, противоречащие разрешению, которое установлено в законодательстве. Министерство пришло к выводу, что самоуправление не оценило соразмерность повышения взноса, а также у него не было понимания о предоставляемой услуге, за которую необходимо платить.

VARAM считает, что самоуправление превысило полномочия, предоставленные ему в нормативных актах. Муниципалитет не консультировался с частными лицами, кроме того в решении не учтены права и потребности коммерсантов, которые ведут деятельность в Юрмале, но юридически зарегистрированы за пределами города.

В качестве одной из причин дума указывает то, что автотранспорт способствует изменениям климата и загрязнению воздуха. В свою очередь, фактическая цель решения — уменьшить поток транзита в Юрмале, часть из него отвести на окружную дорогу, что в целом не способствует уменьшению количества выбросов, а только, возможно, его увеличению.

В целом министерство пришло к выводу, что если правила были разработаны и утверждены без учета общественных интересов, у них не хватает основания, они не соразмерны и противоречат нормативным актам.